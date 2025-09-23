Directorio de Empresas
Australian Government
Australian Government Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in Australia en Australian Government varía de A$103K a A$146K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Australian Government. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

A$117K - A$138K
Australia
Rango Común
Rango Posible
A$103KA$117KA$138KA$146K
Rango Común
Rango Posible

A$249K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Australian Government?

Títulos Incluidos

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Preguntas frecuentes

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Arquitecto de Soluciones in Australian Government in Australia raggiunge una retribuzione totale annua di A$145,862. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Australian Government per il ruolo Arquitecto de Soluciones in Australia è A$102,737.

