El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Aurora Solar totaliza $185K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aurora Solar. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Aurora Solar
Software Engineer
San Francisco, CA
Total por año
$185K
Nivel
L4
Base
$175K
Stock (/yr)
$0
Bono
$10K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Aurora Solar?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Aurora Solar, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Aurora Solar in United States está en una compensación total anual de $235,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aurora Solar para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $181,000.

Otros Recursos