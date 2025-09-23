Directorio de Empresas
Aurora Solar
Aurora Solar Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en Aurora Solar totaliza $153K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aurora Solar. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Aurora Solar
Product Designer
hidden
Total por año
$153K
Nivel
L2
Base
$148K
Stock (/yr)
$0
Bono
$5K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Aurora Solar?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Aurora Solar, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Aurora Solar in United States está en una compensación total anual de $164,300. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aurora Solar para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $153,000.

