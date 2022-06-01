Directorio de Empresas
Aura
Aura Salarios

El rango de salarios de Aura oscila entre $84,575 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior y $258,700 para un Éxito del Cliente en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aura. Última actualización: 8/22/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $130K
Gerente de Producto
Median $176K
Contador
$84.6K

Desarrollo Corporativo
$137K
Éxito del Cliente
$259K
Científico de Datos
$172K
Ingeniero Eléctrico
$124K
Consultor de Gestión
$84.6K
Marketing
$139K
Investigador de Experiencia de Usuario
$159K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Aura es Éxito del Cliente at the Common Range Average level con una compensación total anual de $258,700. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Aura es $138,250.

