AudioEye
AudioEye Salarios

El rango de salarios de AudioEye oscila entre $169,150 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior y $282,580 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AudioEye. Última actualización: 8/22/2025

$160K

Científico de Datos
$169K
Diseñador de Producto
$231K
Gerente de Producto
$224K

Ventas
$225K
Gerente de Ingeniería de Software
$283K
Preguntas Frecuentes

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в AudioEye, — это Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $282,580. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в AudioEye, составляет $224,870.

