Athelas Salarios

El salario de Athelas varía de $35,175 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $207,834 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Athelas. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Asistente Administrativo
$50.8K
Gerente de Operaciones de Negocio
$169K
Operaciones de Marketing
$95.8K

Gerente de Producto
$208K
Ingeniero de Software
$35.2K

Ingeniero de Software Full-Stack

¿No encuentras tu puesto?

¿No encuentras tu puesto?


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Athelas, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Athelas es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $207,834. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Athelas es $95,769.

