Athelas Salarios

El salario de Athelas varía de $35,175 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $207,834 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Athelas. Última actualización: 10/9/2025
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Athelas, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
