Directorio de Empresas
ASSURANCE IQ
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

ASSURANCE IQ Salarios

El salario de ASSURANCE IQ varía de $63,315 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el extremo inferior a $261,300 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ASSURANCE IQ. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Gerente de Producto
Median $156K
Contador
$93.1K
Científico de Datos
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Marketing
$93.5K
Operaciones de Marketing
$63.3K
Diseñador de Producto
$186K
Gerente de Programa
$111K
Gerente de Ingeniería de Software
$261K
Gerente de Programa Técnico
$173K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

40%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ASSURANCE IQ, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 40% se adquiere en el 3rd-AÑO (40.00% anual)

  • 30% se adquiere en el 4th-AÑO (30.00% anual)

¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita ahora!

Preguntas frecuentes

ASSURANCE IQ最高薪職位是Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level，年度總薪酬為$261,300。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
ASSURANCE IQ年度總薪酬中位數為$152,348。

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para ASSURANCE IQ

Empresas Relacionadas

  • Articulate
  • Mozilla
  • SmartThings
  • GitHub
  • Turo
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos