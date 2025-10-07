Directorio de Empresas
Arm
Arm ASIC Engineer Salarios en Greater Austin Area

La compensación de ASIC Engineer in Greater Austin Area en Arm varía de $168K por year para Graduate Hardware Engineer a $382K por year para Principal Hardware Engineer. El paquete de compensación mediano year in Greater Austin Area totaliza $315K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Arm. Última actualización: 10/7/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$152K
$27.4K
$14.6K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Arm, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un ASIC Engineer en Arm in Greater Austin Area está en una compensación total anual de $382,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Arm para el puesto de ASIC Engineer in Greater Austin Area es $219,750.

Otros Recursos