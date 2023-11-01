Directorio de Empresas
ArcelorMittal
ArcelorMittal Salarios

El salario de ArcelorMittal varía de $12,781 en compensación total por año para un Marketing in Morocco en el extremo inferior a $197,936 para un Information Technologist (IT) in Luxembourg en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ArcelorMittal. Última actualización: 10/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $85.9K
Analista de Negocios
$74K
Ingeniero Químico
$18.1K

Científico de Datos
$70.8K
Analista Financiero
$95.8K
Diseñador Gráfico
$45.2K
Recursos Humanos
$85.7K
Information Technologist (IT)
$198K
Marketing
$12.8K
Gerente de Proyecto
$57.9K
Arquitecto de Soluciones
$107K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en ArcelorMittal es Information Technologist (IT) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $197,936. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ArcelorMittal es $73,963.

