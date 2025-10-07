Directorio de Empresas
ARA
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • Raleigh-Durham Area

ARA Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Raleigh-Durham Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Full-Stack in Raleigh-Durham Area en ARA totaliza $89K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ARA. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Total por año
$89K
Nivel
Junior Software Engineer
Base
$80K
Stock (/yr)
$5K
Bono
$4K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ARA?

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en ARA in Raleigh-Durham Area está en una compensación total anual de $143,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ARA para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Raleigh-Durham Area es $88,300.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para ARA

Empresas Relacionadas

  • Arcesium
  • InvestCloud
  • SoftServe
  • KSM Consulting
  • Avtex
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos