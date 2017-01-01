Directorio de Empresas
AQEMIA
    Aqemia is a pharmatech company that leverages quantum physics and AI to transform drug discovery. It focuses on quickly creating innovative therapeutic molecules for future treatments.

    aqemia.com
    2019
    60
    $10M-$50M
    Oficinas Centrales

