Directorio de Empresas
Apprentice.io
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Apprentice.io Salarios

El rango de salarios de Apprentice.io oscila entre $174,125 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior y $205,020 para un Ingeniero de Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Apprentice.io. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ventas
$174K
Ingeniero de Ventas
$205K
Ingeniero de Software
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Apprentice.io es Ingeniero de Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $205,020. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Apprentice.io es $189,306.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Apprentice.io

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Square
  • Coinbase
  • Microsoft
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos