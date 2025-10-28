AppLovin Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en AppLovin varía de $193K a $269K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio $207K - $244K United States Rango Común Rango Posible $193K $207K $244K $269K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Adquisición Principal 100 % AÑO 1 Tipo de Acciones RSU En AppLovin, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 1 años: 100 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % trimestral )

