La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en AppLovin varía de $138K a $196K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

$156K - $185K
United States
Rango Común
Rango Posible
$138K$156K$185K$196K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En AppLovin, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en AppLovin in United States está en una compensación total anual de $195,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AppLovin para el puesto de Gerente de Programa in United States es $137,700.

