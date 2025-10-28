La compensación de Ingeniero de Software in United States en Apple varía de $173K por year para ICT2 a $744K por year para ICT6. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $345K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
Títulos Incluidos
Ingeniero iOS
Ingeniero de Software Móvil
Ingeniero de Software Frontend
Ingeniero de Machine Learning
Ingeniero de Software Backend
Ingeniero de Software Full-Stack
Ingeniero de Redes
Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)
Ingeniero de Datos
Ingeniero de Software de Producción
Ingeniero de Software de Seguridad
Ingeniero DevOps
Ingeniero de Confiabilidad del Sitio
Ingeniero de Software de Realidad Virtual
Ingeniero de Sistemas
Ingeniero de Software de Videojuegos
Defensor de Desarrolladores
Científico de Investigación
Ingeniero de Software de Sistemas Embebidos