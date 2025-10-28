Directorio de Empresas
Apple
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

Apple Analista de Datos Salarios

La compensación de Analista de Datos in United States en Apple varía de $85.8K por year para ICT2 a $197K por year para ICT4. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $164K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
ICT2
$85.8K
$80.7K
$3.5K
$1.7K
ICT3
$172K
$144K
$24.8K
$3K
ICT4
$197K
$163K
$25.3K
$8.3K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 4 Más Niveles
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Apple in United States está en una compensación total anual de $246,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Apple para el puesto de Analista de Datos in United States es $170,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Apple

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos