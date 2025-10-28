Directorio de Empresas
Apple Redactor Publicitario Salarios

La compensación total promedio de Redactor Publicitario in United States en Apple varía de $84K a $115K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

$91K - $108K
United States
Rango Común
Rango Posible
$84K$91K$108K$115K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Redactor Publicitario en Apple in United States está en una compensación total anual de $115,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Apple para el puesto de Redactor Publicitario in United States es $84,000.

