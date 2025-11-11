Directorio de Empresas
Appian
Appian Ejecutivo de Cuentas Salarios

El paquete de compensación mediano de Ejecutivo de Cuentas in United States en Appian totaliza $338K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Appian.

Paquete Mediano
company icon
Appian
Account Executive
Dallas, TX
Total por año
$150K
Nivel
Account Executive
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
13 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Appian?
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Appian, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ejecutivo de Cuentas en Appian in United States está en una compensación total anual de $170,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Appian para el puesto de Ejecutivo de Cuentas in United States es $150,000.

Otros Recursos