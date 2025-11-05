Directorio de Empresas
AppDirect
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Canada

AppDirect Ingeniero de Software Salarios en Canada

La compensación de Ingeniero de Software in Canada en AppDirect varía de CA$83K por year para P1 a CA$142K por year para P4. El paquete de compensación mediano year in Canada totaliza CA$129K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppDirect. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
Associate Software Engineer(Nivel de Entrada)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En AppDirect, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en AppDirect in Canada está en una compensación total anual de CA$159,303. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AppDirect para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$122,744.

