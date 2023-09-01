Directorio de Empresas
Apna
Apna Salarios

El salario de Apna varía de $3,449 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $113,184 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Apna. Última actualización: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingeniero de Software
Median $48.2K
Gerente de Producto
Median $48.6K
Gerente de Operaciones de Negocio
$39.7K

Analista de Negocio
$9.9K
Servicio al Cliente
$3.4K
Científico de Datos
$113K
Diseñador de Producto
$16.5K
Gerente de Programa Técnico
$20.3K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Apna es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $113,184. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Apna es $29,993.

