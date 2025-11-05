Directorio de Empresas
Apexon
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Mumbai Metropolitan Region

Apexon Ingeniero de Software Salarios en Mumbai Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Mumbai Metropolitan Region en Apexon totaliza ₹1.29M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apexon. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Apexon
Backend Software Engineer
Mumbai, MH, India
Total por año
₹1.29M
Nivel
JL6A
Base
₹1.29M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Apexon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Apexon in Mumbai Metropolitan Region está en una compensación total anual de ₹2,905,984. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Apexon para el puesto de Ingeniero de Software in Mumbai Metropolitan Region es ₹713,107.

