Aon
  • Salarios
  • Actuario

  • Todos los Salarios de Actuario

  • Greater Chicago Area

Aon Actuario Salarios en Greater Chicago Area

El paquete de compensación mediano de Actuario in Greater Chicago Area en Aon totaliza $145K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aon. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Aon
Actuary
Chicago, IL
Total por año
$145K
Nivel
L3
Base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bono
$15K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Aon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Actuario en Aon in Greater Chicago Area está en una compensación total anual de $153,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aon para el puesto de Actuario in Greater Chicago Area es $145,000.

