Aon Actuario Salarios en Canada

El paquete de compensación mediano de Actuario in Canada en Aon totaliza CA$63.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aon. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
Total por año
CA$63.5K
Nivel
Analyst 1
Base
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$3K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
1 Año
¿Cuáles son los niveles profesionales en Aon?
Últimas Contribuciones de Salarios
Contribuir

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Actuario en Aon in Canada está en una compensación total anual de CA$76,260. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aon para el puesto de Actuario in Canada es CA$60,737.

Otros Recursos