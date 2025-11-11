La compensación de Ingeniero de Software Backend in Australia en ANZ varía de A$109K por year para Junior Software Engineer a A$187K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in Australia totaliza A$135K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ANZ. Última actualización: 11/11/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Junior Software Engineer
A$109K
A$108K
A$0
A$865.2
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
