La compensación total promedio de Legal in United States en Anti-Defamation League varía de $108K a $151K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anti-Defamation League. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$117K - $136K
United States
Rango Común
Rango Posible
$108K$117K$136K$151K
Rango Común
Rango Posible

El paquete salarial más alto reportado para un Legal en Anti-Defamation League in United States está en una compensación total anual de $151,130. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Anti-Defamation League para el puesto de Legal in United States es $107,950.

