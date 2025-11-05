La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en Anthropic varía de $350K por year para Software Engineer a $535K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in New York City Area totaliza $500K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anthropic. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer
$350K
$225K
$125K
$0
Senior Software Engineer
$535K
$310K
$225K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Anthropic, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)