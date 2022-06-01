Directorio de Empresas
Anthology
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Anthology Salarios

El rango de salarios de Anthology oscila entre $15,075 en compensación total por año para un Consultor de Gestión en el extremo inferior y $179,598 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Anthology. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $125K

Ingeniero de Software Full-Stack

Tecnólogo de la Información (TI)
$74.6K
Consultor de Gestión
$15.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Diseñador de Producto
$87.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$70.4K
Arquitecto de Soluciones
$180K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Anthology, ir Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $179,598. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Anthology, ir $81,030.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Anthology

Empresas Relacionadas

  • Spok
  • Inmar
  • HCSS
  • Caissa
  • TechSmith
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos