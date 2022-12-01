Directorio de Empresas
Anta Salarios

El rango de salarios de Anta oscila entre $62,356 en compensación total por año para un Diseñador de Moda en el extremo inferior y $133,718 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Anta. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Diseñador de Moda
$62.4K
Recursos Humanos
$109K
Ingeniero de Software
$109K

Gerente de Ingeniería de Software
$134K
Arquitecto de Soluciones
$82.9K
Preguntas Frecuentes

Највише плаћена улога пријављена у Anta је Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $133,718. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Anta је $109,001.

