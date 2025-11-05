Directorio de Empresas
Ant Group
Ant Group Ingeniero de Software Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Ant Group totaliza $230K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ant Group. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Ant Group
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Total por año
$230K
Nivel
L5
Base
$210K
Stock (/yr)
$20K
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Ant Group?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Ant Group in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $610,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ant Group para el puesto de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area es $159,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Ant Group

Otros Recursos