Ant Group Salarios

El rango de salarios de Ant Group oscila entre $54,398 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior y $220,743 para un Analista de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ant Group. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $69.5K
Gerente de Producto
Median $87.6K
Analista de Negocios
$221K

Desarrollo de Negocios
$56K
Científico de Datos
$90.6K
Marketing
$121K
Operaciones de Marketing
$167K
Diseñador de Producto
$80.4K
Gerente de Proyecto
$54.4K
Arquitecto de Soluciones
$146K
Preguntas Frecuentes

Den høyest betalende rollen rapportert hos Ant Group es Analista de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $220,743.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Ant Group er $89,118.

