La compensación de Ingeniero de Software de Producción in United States en Ansys varía de $124K por year para P2 a $139K por year para P3. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $150K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 11/11/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)