Ansys Ingeniero de Software Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Ansys varía de $137K por year para P2 a $156K por year para P3. El paquete de compensación mediano year in San Francisco Bay Area totaliza $154K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 11/5/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono P1 Software Engineer 1 ( Nivel de Entrada ) $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Software Engineer 2 $137K $123K $6.8K $7.2K P3 Senior Software Engineer $156K $138K $7.3K $11.5K P4 Lead Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 4 Más Niveles

Cronograma de Adquisición Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años: 33 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 33.00 % anual )

