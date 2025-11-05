Ansys Ingeniero de Software Salarios en Madrid Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Madrid Metropolitan Area en Ansys varía de €45.7K por year para P2 a €70.1K por year para P3. El paquete de compensación mediano year in Madrid Metropolitan Area totaliza €55.1K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 11/5/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono P1 Software Engineer 1 ( Nivel de Entrada ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 €45.7K €38.6K €4.8K €2.4K P3 Senior Software Engineer €70.1K €54.4K €12.7K €3K P4 Lead Software Engineer € -- € -- € -- € -- Ver 4 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años: 33 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 33.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Ansys ?

