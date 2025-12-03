Directorio de Empresas
Ansys
Ansys Operaciones de Marketing Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Marketing in United States en Ansys varía de $92K a $134K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$106K - $120K
United States
Rango Común
Rango Posible
$92K$106K$120K$134K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Marketing en Ansys in United States está en una compensación total anual de $134,048. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ansys para el puesto de Operaciones de Marketing in United States es $92,016.

