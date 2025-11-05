Directorio de Empresas
Anheuser-Busch InBev Ingeniero de Software Salarios en Greater Sao Paulo

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Sao Paulo en Anheuser-Busch InBev totaliza R$114K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anheuser-Busch InBev. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Anheuser-Busch InBev
Automation
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por año
R$114K
Nivel
Senior
Base
R$111K
Stock (/yr)
R$0
Bono
R$3.5K
Años en la empresa
11 Años
Años de exp
13 Años
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Anheuser-Busch InBev in Greater Sao Paulo está en una compensación total anual de R$176,170. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Anheuser-Busch InBev para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Sao Paulo es R$96,509.

