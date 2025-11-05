La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en Angi totaliza $226K por year para L3. El paquete de compensación mediano year in New York City Area totaliza $228K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Angi. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$226K
$185K
$15.2K
$26K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Angi, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)