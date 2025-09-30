La compensación de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Angel One varía de ₹3.05M por year a ₹6.87M. El paquete de compensación mediano year in Greater Bengaluru totaliza ₹3.8M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Angel One. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
