Angel One
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Greater Bengaluru

Angel One Científico de Datos Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Greater Bengaluru en Angel One totaliza ₹6.8M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Angel One. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹6.8M
Nivel
T3
Base
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹728K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
9 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Angel One?

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹10,858,660. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Científico de Datos role in Greater Bengaluru is ₹7,216,618.

Otros Recursos