Amperity
Amperity Analista de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in United States en Amperity totaliza $179K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amperity. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Amperity
Data Analyst
New York, NY
Total por año
$179K
Nivel
-
Base
$159K
Stock (/yr)
$15K
Bono
$5K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Amperity?

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Option

En Amperity, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Datos na Amperity in United States é uma remuneração total anual de $182,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Amperity para a função de Analista de Datos in United States é $179,000.

