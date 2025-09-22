La compensación de Ingeniero de Hardware in United States en Ampere Computing varía de $189K por year para L6 a $364K por year para L9. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $196K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ampere Computing. Última actualización: 9/22/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
