Amgen Gerente de Programa Salarios en San Francisco Bay Area

Última actualización: 9/30/2025

$160K

Cronograma de Adquisición

0%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

34%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Amgen, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 0% se adquiere en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)

  • 34% se adquiere en el 4th-AÑO (34.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Amgen in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $150,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Amgen para el puesto de Gerente de Programa in San Francisco Bay Area es $120,000.

