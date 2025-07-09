Americold Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Americold varía de $70,350 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $233,825 para un Desarrollo de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Americold. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Desarrollo de Negocios
$234K
Ingeniero de Hardware
$98K
Recursos Humanos
$70.4K

Ingeniero de Software
$128K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Americold es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $233,825. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Americold es $112,750.

