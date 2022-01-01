American Tower Salarios

El salario de American Tower varía de $34,053 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior a $222,408 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de American Tower . Última actualización: 9/11/2025