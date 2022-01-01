Directorio de Empresas
American Family Insurance
American Family Insurance Salarios

El salario de American Family Insurance varía de $22,718 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $190,950 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de American Family Insurance. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $127K

Ingeniero de Software Backend

Analista de Negocios
Median $102K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Científico de Datos
Median $152K
Actuario
$161K
Recursos Humanos
$22.7K
Tecnólogo de la Información (TI)
$124K
Marketing
$121K
Ventas
$52.5K
Analista de Ciberseguridad
$153K
Gerente de Programa Técnico
$191K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en American Family Insurance es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $190,950. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en American Family Insurance es $127,000.

