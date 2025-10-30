La compensación de Analista de Datos in United States en American Airlines varía de $86.5K por year para L3 a $103K por year para L4. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $93K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de American Airlines. Última actualización: 10/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$86.5K
$86.5K
$0
$0
L4
$103K
$103K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
