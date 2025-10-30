Directorio de Empresas
American Airlines
American Airlines Analista de Negocio Salarios

La compensación de Analista de Negocio in United States en American Airlines varía de $83.8K por year para L2 a $108K por year para L4. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $109K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de American Airlines. Última actualización: 10/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L2
Associate Business Analyst
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
Business Analyst
$101K
$100K
$0
$300
L4
Senior Business Analyst
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en American Airlines?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocio en American Airlines in United States está en una compensación total anual de $114,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en American Airlines para el puesto de Analista de Negocio in United States es $109,000.

Otros Recursos