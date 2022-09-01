Directorio de Empresas
Amelia
Amelia Salarios

El rango de salarios de Amelia oscila entre $58,920 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $226,125 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Amelia. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Desarrollo de Negocios
$121K
Ingeniero de Software
$58.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$226K

Arquitecto de Soluciones
$199K
Preguntas Frecuentes

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Amelia je Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $226,125. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Amelia je $159,800.

