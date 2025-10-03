Directorio de Empresas
Amazon

Ingeniero Mecánico Nivel

Mechanical Engineer II

Niveles en Amazon

Comparar Niveles
  1. Mechanical Engineer IL4
  2. Mechanical Engineer IIL5
  3. Mechanical Engineer IIIL6
    4. Mostrar 2 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
$255,376
Salario Base
$169,822
Acciones ()
$65,248
Bono
$20,306

Logo de Amazon

$13K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimos Salarios Reportados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita ahora!

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Amazon

Empresas Relacionadas

  • eBay
  • Etsy
  • Wayfair
  • Wish
  • Chewy
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos