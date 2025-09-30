Directorio de Empresas
Alteryx
Alteryx Ingeniero de Software Salarios en Prague Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Prague Metropolitan Area en Alteryx totaliza CZK 1.86M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in Prague Metropolitan Area totaliza CZK 2.02M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alteryx. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
(Nivel de Entrada)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Ver 2 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Alteryx, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.4% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.40% anual)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Alteryx in Prague Metropolitan Area está en una compensación total anual de CZK 3,641,397. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alteryx para el puesto de Ingeniero de Software in Prague Metropolitan Area es CZK 1,906,989.

