Alteryx Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en Alteryx varía de $105K a $150K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alteryx. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio $120K - $142K United States Rango Común Rango Posible $105K $120K $142K $150K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Adquisición Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.4 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Alteryx, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años: 33.3 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.4 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 33.40 % anual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Alteryx ?

